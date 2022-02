River y Newell's se fueron al descanso sin emociones

Las piezas del partido se fueron armando de a poco. El Millonario, con su intención de presionar alto y atosigar a la defensa leprosa, incomodó al dueño de casa. A tal punto que en los minutos iniciales el arquero Mauricio Arboleda fue apretado por Julián Álvarez y la pelota casi se mete de carambola.

Newell's, por su parte, dispuesto a no entregarle el cuero a los de Gallardo y amenazantes con un disparo desde afuera del área. No obstante, los primeros 20 minutos no ofrecieron situaciones claras de gol, producto de un juego poco claro y desconexiones colectivas el en ataque.

Recién a los treinta minutos el conjunto de Núñez empezó a desplegar su sello. Enzo Fernández y Esequiel Barco armaron la contra por la izquierda, el exIndependiente tiró el centro al punto penal y por allí la encontró Santiago Simón, que con una media vuelta ensayó un disparo que se estrelló en el poste.