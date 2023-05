San Lorenzo empató con Defensa y quedó más lejos de River

El Ciclón sabía que debía ganar para no perderle pisada al puntero. Pero enfrente, tenía una misión difícil, no sólo porque el triunfo también lo dejaba a tiro del Millonario, sino también porque Defensa y Justicia es un equipo que juega bien y que viene con la flechita para arriba. En la síntesis, el empate fue justo porque se podría dividir la superioridad durante el encuentro con un tiempo para cada uno.

Quizás se respetaron más de lo debido, o no quisieron arriesgar. Es que una de las virtudes de ambos equipos es que no suelen perdonar los errores. Así, Defensa y Justicia salió a imponer su estilo en la primera etapa, pero a medias: la característica presión alta no fue tal -aunque el Ciclón tampoco se entretuvo mucho con la pelota- y en los ataques no poblaron el área rival con varios jugadores.

Embed

En realidad, poco y nada hubo en ataque. Una sola situación de gol en 45 minutos y fue para el Halcón, con discreción, por un cabezazo de Miritello en el comienzo que se fue rozando el palo. También se podría sumar un cabezazo de Braida en San Lorenzo que Cardona despejó, aunque da la sensación de que la pelota se iba afuera.

En el segundo tiempo, San Lorenzo cambió la cara. Sobre todo a partir del ingreso de Agustín Martegani. El volante se hizo cargo de la pelota y le permitió arrancar desde más adelante al siempre picante Nahuel Barrios, que tuvo algunos chispazos de rebeldía y habilidad, pero que comparado a los últimos partidos, estuvo apagado. O quizás, más bien, bien marcado por los de Julio Vaccari.

Así y todo, los Cuervos tuvieron dos claras con remates de Martegani y Leguizamón que Ezequiel Unsain contuvo: el primero con seguridad, y el segundo sí volando para descolgarla del ángulo. Ya en tiempo cumplido, el Halcón se quedó con uno menos por la expulsión del ingresado Gonzalo Castellani, pero al Ciclón no le dio el tiempo para intentar aprovechar la superioridad numérica.

El punto es justo, pero al fin y al cabo no les sirve ni contenta a ninguno de los dos. San Lorenzo, que sigue segundo y quedó a ocho puntos, en la próxima fecha visitará a Banfield; mientras que Defensa y Justicia, que terminará la jornada 15 en la tercera posición, recibirá a Estudiantes de La Plata.