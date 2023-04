Santi Maratea lanzó la colecta para ayudar a Independiente

"La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares", aseguró Maratea, quien agregó: "Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata, y ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares".

Las deudas de Independiente

Club América por Domínguez: USD $5.700.000

Elche por Marcone: EUR $2.000.000

Pescara por Elizalde: USD $400.000

Permode S.A (representante de Elizalde): USD $167.250

Derechos Imagen Elizalde (Permode SA): USD $202.177

Tijuana por Ferreyra: USD $350.000

Mazatlán por Sosa Silva: USD $100.000

Pablo Hernández: USD $395.000

Gastón Silva: USD $1.980.000

Martín Campaña: USD $170.000

Guillermo Burdisso: USD $1.250.00

Fernando Gaibor: USD $2.294.000

Miguel Brindisi: $50.000.000

Padre de Patricio Rodríguez: $10.281.348

Gonzalo Verón: USD $4.800.000

Roberto Battion (Masterdraft): EUR $700.000

Base Soccer (representante de Amorebieta): EUR $105.000

Representante de Velasco: USD $350.000

Aldosivi por Chávez: USD $720.000

Belgrano por Rigoni: EUR $250.000

Talleres por Menéndez: USD $115.000

Villa Francia por Togni: $1.699.770

Boca Juniors: $369.851

Barrio Obrero: USD $83.597

Alex Vigo: $24.000.000

Gabriel Hachen deuda salarial: USD $297.072

Juan Cazares (incluye deuda con el representante): USD $1.375.000