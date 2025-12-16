Santiago Montiel fue premiado por la FIFA por un gol con Independiente

montiel-independiente-riestra-liga-profesional

Aquel día, el Rojo se encontraba en un encuentro de octavos de final con su rival mendocino, en un contexto de alta tensión y juego físico. Sin embargo, fue un momento de pura magia el que se robó el protagonismo. En el segundo tiempo, a los 12 minutos, Montiel se encontró con la pelota en el aire, luego de un despeje corto de la defensa rival. De espaldas al arco, el delantero, exjugador de Argentinos Juniors, ejecutó una chilena perfecta que superó al arquero Ezequiel Centurión, quien nada pudo hacer ante la precisión del disparo.

El gol de Santiago Montiel no solo quedará en la historia del fútbol argentino, sino que su viralización en redes sociales y su repercusión global lo posicionaron rápidamente como candidato al Premio Puskás. Este galardón se otorga anualmente a la anotación más espectacular, y en esta edición de 2025, el jugador de Independiente no dejó lugar a dudas: su chilena fue la más impresionante.

Embed - #FIFA ANUNCIÓ A SANTIAGO MONTIEL COMO GANADOR DEL PREMIO #PUSKAS | #INDEPENDIENTE

El Premio Puskás representa un reconocimiento al arte de marcar goles memorables, y Montiel, con este tanto, inscribió su nombre en la historia de los futbolistas argentinos más destacados. Al obtener el galardón, el delantero refuerza su posición en el fútbol mundial, demostrando que las jugadas más simples, cuando se ejecutan con precisión, pueden dejar una huella imborrable.