En el partido de ida empataron 1 a 1 y, si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal ya que no hay ventaja deportiva ni vale el gol de visitante.

Sarmiento de Junín logró el ascenso a la Primera División en 2014 y estuvo hasta 2017 mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero jugó en la máxima categoría desde 1967 hasta 1971. .

Sarmiento va con los mismos once y Central Córdoba (SDE) tendrá un cambio. El entrenador Iván Delfino decidió no realizar variantes en el primer equipo de Sarmiento de Junín, por lo cual jugarán los mismos once que empezaron disputando el encuentro de ida en Santiago del Estero.

Por su lado, el técnico Gustaikvo Coleoni realizará una variante en Central Córdoba y la misma será el ingreso de Cristian Vega, quien se recuperó de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, por Pablo Ortega. En tanto, el mediocampista Facundo Melivilo ocupará un lugar en el banco de relevos porque, más allá de que mostró signos de estar restablecido de una molestia muscular, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo desde el inicio.

Los detalles del partido: