Fútbol |

Superclásico: Boca le gana a River en La Bombonera

El Xeneize vence por 2 a 0 al Millonario con tantos de Exequiel "Changuito" Zeballos y Miguel Merentiel en la jornada 15 del Torneo Clausura.

El Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, será uno de los importantes de los últimos años, ya que ambos equipos se juegan gran parte de su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Desde las 16, en La Bombonera, se medirán con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la televisación de TNT Sports Premium y ESPN Premium.

Boca se encuentra en una mejor posición, ya que ganó tres de sus últimos cuatro encuentros y lidera la Zona A con 23 puntos, compartiendo la cima con Unión. Si el equipo de Claudio Úbeda gana el Superclásico, asegurará automáticamente su boleto a la fase de grupos de la Libertadores, un torneo al que no accede desde 2023. Sin embargo, una derrota podría complicar mucho su clasificación debido a lo ajustada que está la tabla, en la que apenas le lleva cinco puntos al 12°.

image

ADEMÁS: Gallardo renovará con River por un año: "Estoy seguro que vamos a volver a ganar"

Por el contrario, River no está en su mejor momento: perdió siete de sus últimos diez partidos y apenas suma 21 puntos en la Zona B, ubicándose sexto. En la tabla anual está tercero -zona de repechaje para Libertadores-, pero una derrota lo dejaría expuesto a ser superado por Argentinos Juniors o Deportivo Riestra. Pese a ello, el flamante presidente del club, Stefano Di Carlos, respaldó a Marcelo Gallardo y extendió su contrato hasta 2026 en plena crisis deportiva.

image

ADEMÁS: Racing le ganó a Defensa en un Cilindro a puertas cerradas y se metió en zona de playoffs

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados