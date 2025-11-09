Superclásico: Boca le gana a River en La Bombonera

Boca se encuentra en una mejor posición, ya que ganó tres de sus últimos cuatro encuentros y lidera la Zona A con 23 puntos, compartiendo la cima con Unión. Si el equipo de Claudio Úbeda gana el Superclásico, asegurará automáticamente su boleto a la fase de grupos de la Libertadores, un torneo al que no accede desde 2023. Sin embargo, una derrota podría complicar mucho su clasificación debido a lo ajustada que está la tabla, en la que apenas le lleva cinco puntos al 12°.

Por el contrario, River no está en su mejor momento: perdió siete de sus últimos diez partidos y apenas suma 21 puntos en la Zona B, ubicándose sexto. En la tabla anual está tercero -zona de repechaje para Libertadores-, pero una derrota lo dejaría expuesto a ser superado por Argentinos Juniors o Deportivo Riestra. Pese a ello, el flamante presidente del club, Stefano Di Carlos, respaldó a Marcelo Gallardo y extendió su contrato hasta 2026 en plena crisis deportiva.