Quien reclama la filiación de Gareca es la joven uruguaya Mary Noel Sande Delgado -entrevistada por POPULAR- y la historia comenzó hace 38 años en el barrio porteño de Palermo, donde su madre conoció al futbolista que, por entonces, jugaba en Boca Juniors. En ese espacio y tiempo ambos tuvieron una relación amorosa, cuyo fruto sería quien hoy reclama conocer su identidad.

Gareca y un romance de barrio

Mary Noel narró con serenidad la historia sobre la que sustenta su pedido de filiación. "En el 2008, una de mis hermanas (Carola) me muestra en la computadora, la foto de Ricardo y me dice: 'él es tu padre'. Yo no podía creer que me estuviese pasando algo así, pero ella muy seria me asegura: 'vos no sos hija de papá. él solo te dio su apellido", aseguró.

"En ese momento -continuó Mary Noel- (Carola) me dijo que mi otra hermana (Johana) sabía la historia porque mi madre se lo había confesado a ella. Obviamente -siguió narrando-.fui a preguntarle (a Johana) y me contó que mi madre había tenido un vínculo con Ricardo (Gareca)"

"Lo que me dijo mi hermana fue que ellos se conocieron en el año 1982 cuando mi madre trabajaba en una rotisería en Buenos Aires, en la zona de Palermo. Me siguió contando lo que ella sabía... pero yo no aguanté y fui directamente hablar con mi madre y le pedí, por favor, que me diga la verdad", dijo.

Maria Noel y Gareca recortada mejor.jpg

Un embarazo del que Gareca no habría querido hacerse cargo

Con la misma calma y seguridad, Mary Noel ratificó que su madre le contó que había conocido a Gareca mientras este jugaba en Boca Juniors, que tuvieron una buena relación sentimental hasta que quedó embarazada y se lo dijo al jugador quien le respondió que no podía hacerse cargo de ese bebé porque ya tenía una familia.

Tras la revelación, la búsqueda de parecidos

Mary Noel se excusa si es que su relato no es en un todo exacto. El paso del tiempo y, sobre todo, la ansiedad de conocer su verdadera identidad que se viene demorando desde hace más de 13 años, le afectaron emocionalmente.

Retomó el relato y narró que tras la revelación de su madre, acudió a Google para buscar fotos de quien sería su verdadero padre para encontrar parecidos. Su mamá le dijo que Gareca y ella tenían el mismo pozo en el mentón.

Un frío encuentro en Uruguay

Según recordó Mary Noel Sande Delgado, Ricardo Gareca fue a Uruguay para hacer una pretemporada en el Estadio Centenario. "Por ese motivo me acerqué a él y le pedí sacarme una foto y no podía creer que lo estaba abrazando", aseguró. Pero en ese momento, la emoción no le permitió revelarle a su padre quien era ella. Pasaron varios días hasta que la joven tomara coraje y volviera a enfrentar a quien ella creía era su padre biológico.

Esta vez, según recordó, el encuentro fue en la Ciudad de Maldonado. "Entonces, cuando lo veo salir dije: es mi oportunidad. Quizás no lo vuelvo haber nunca más no puedo callarme y me acerqué y le dije nuevamente: '¿me puedo sacar una foto con vos''", recordó casi frenéticamente.

"Y en ese momento le dije: mira sé que te va a parecer una locura todo esto, para mi es un momento horrible, me da mucha vergüenza, pero quiero decirte que mi madre me dijo que vos sos mi padre". detalló.

La propuesta de "dialogar" por carta documento

Mary Noel estaba atravesando el momento más importante de su vida. Ella estaba segura de encontrarse frente a su padre biológico. Pero la respuesta de Ricardo Gareca no fue amorosa. Ni siquiera compasiva.

"En ese momento (Gareca) quedó sorprendido... Imagínate, los dos quedamos mudos por unos segundos -recordó la joven mujer-. El me dijo: '¿cuantos años tenés?'. En ese entonces creo que tenia 25" .

La respuesta de su padre -o al menos quien según su madre lo era- fue fría y cortante: "Me estás hablando de hace muchos años, no me acuerdo", respondió el actual DT de Perú.

"Entonces -continuó Mary Noel- le mostré una foto de mi madre y me dijo que no se acordaba de ella y bueno hablando, hablando me dice que le mande una carta documento y que ahí nos hacíamos lo que nos tengamos que hacer, y esa fue la última vez que lo vi y que hablé con él", cerró el relato.

Tras la muerte de su madre, Mary Noel habla con su padre de crianza

María Noel recordó que su madre le pedía que no le cuente a su padre de crianza que ella era hija biológica del ex jugador de Boca Juniors.

"Por supuesto respeté a mamá y nunca le dije nada a mi padre... hasta que en el 2015 falleció mamá y después decidí hablar con mi padre de crianza y pedirle por favor para hacerme un ADN", continuó. Y la prueba confirmó lo que su madre le había asegurado: ella no era la hija biológica de quien la crió.

Sin diálogo con Ricardo Gareca, comienza el reclamo legal

Luego de su fugaz y frío encuentro en Uruguay con Gareca, María Noel no pudo contactarlo nunca más. Por ello, recurrió a la ayuda profesional en Buenos Aires.

Según narró, los abogados que la representan pudieron hablar con un conocido de Ricardo Gareca "en septiembre de 2018... y parecía que que todo iba en camino para poder tener una charla con él". Pero no se concretó.

Los abogados José Augusto Moreira (T 109 F19) y María Soledad Purrain (T XXVI F 321) hablaron con el representante legal de Gareca, pero nunca pudieron concretar la reunión pedida por quien sería su hija biológica.

Una interminable, angustiante e innecesaria espera

Mary Noel aseguró que nunca quiso hacer público su pedido de filiación, "pero él (Gareca) nunca me dio la oportunidad de saber si es mi padre o no y de poder sacarme esta gran duda que tengo", aseguró. "Mi único objetivo es saber la verdad", concluyó.

Mary Noel Sande Delgado es una mujer que sufre hace más de 13 años porque no puede hallar la respuesta al gran interrogante de su vida y a la que tiene derecho: conocer su identidad.

Ricardo Gareca es el único que puede responder y terminar con ese dolor.