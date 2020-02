Lógicamente que el triunfo de Boca sobre Atlético Tucumán es un elemento que se metió en la previa de esta nueva presentación del equipo Millonario. Porque el River de Gallardo saldrá a jugar con la punta compartida este domingo. Con la presión que puede significar o no. Por lo pronto, debe sumar al menos un empate para seguir como único líder.

River empezó el nuevo año de manera impecable, con tres éxitos consecutivos que lo llevaron a la punta, el último de ellos por 2-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, pese a jugar desde los 13 minutos del primer tiempo en inferioridad numérica a raíz de la expulsión del chileno Paulo Díaz. Ni siquiera esa desventaja frenó al Millonario, que ya ha dado innumerables muestras de sus atributos individuales y de su aceitado funcionamiento, pero jamás se relaja. No puede ni quiere hacerlo. Está invicto como visitante y lo que desea es enfilar a paso firme hacia un objetivo que lo tienta de manera muy particular, porque no figura entre sus múltiples festejos de los últimos años.

Unión viene de perder contra Estudiantes en La Plata y de redondear el jueves una victoria espectacular ante Atlético Mineiro en el estadio 15 de Abril (3 a 0) por la primera ronda de la Copa Sudamericana. Si bien piensa especialmente en la revancha ante los brasileños, que se desarrollará el jueves 20 en Belo Horizonte y que dirá si completa la obra que inició de local, primero aspira a acomodarse un poco mejor en la Superliga, donde, luego de muchos altibajos, aparece en una posición que no le agrada.

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: 15 de Abril, de Unión de Santa Fe.

Hora de inicio: 21.45.

TV: TNT Sports. Online: TNT SPORTS GO

Los detalles del partido: