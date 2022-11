Uruguay vs. Portugal será el gran partido del día

Uruguay dejó mucho que desear en su estreno vs. Corea del Sur, no solo desde el resultado (0-0) sino también desde el rendimiento. El empate lo dejó con muy poco margen de error, por lo que la Celeste deberá salir a ganar, o en el peor de los casos, empatar, aunque de ser así necesitará ganar en la última fecha y esperar resultados. Igual, los Charrúas ya saben lo que es vencer al combinado luso pese a no ser favorito: en octavos de Rusia 2018 lo eliminaron tras imponerse 2-1.

Portugal cumplió con su obligación y en el debut derrotó a Ghana con un ajustado 3-2, pero triunfo al fin. Con esa tranquilidad, los europeos jugarán sabiendo que si ganan se meten en octavos, y si no, definirán en la última fecha pero con posibilidades concretas.

Ambos técnicos harán variantes: Diego Alonso analiza cambiar nombres y sistema para contener el aluvión ofensivo portugués, con el ingreso de Guillermo Varela en lugar de Facundo Pellistri; por su lado, Fernando Santos no podrá contar con Danilo Pereira, quien sufrió la fractura de tres costillas, y Pepe o Antonio Silva podrían ser quienes lo reemplacen.