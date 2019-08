El último campeón argentino pasará por el Fortín dispuesto a demostrar que no ha perdido sus virtudes y que es capaz de rendir en un nivel muy superior al exhibido en dos encuentros recientes que le provocaron una inocultable insatisfacción: el que significó la sorpresiva eliminación de la Copa Argentina (derrota por penales ante Boca Unidos de Corrientes) y el que terminó cero a cero con Unión en Avellaneda, por la primera jornada del campeonato. Sin goles y sin alegrías al cabo de esos dos compromisos oficiales, Racing aspira a cortar inmediatamente la sequía. Tiene con qué, se sabe, aunque el compromiso de esta noche, en el Amalfitani, seguramente le planteará una exigencia grande. Lo sabe el Chacho y lo admitió, al confirmar además sus once titulares sin misterios.

El trabajo de Gabriel Heinze logró que Vélez olvidara amenazas que partían de la tabla de promedios y creciera a paso firme, al punto de ocupar en el certamen anterior la sexta posición y asegurarse de esa manera la clasificación para la próxima edición de la Copa Sudamericana. La idea es afirmar y potenciar la evolución, tanto en el juego como en la cosecha de unidades. Así, el traspié inicial (0-1 frente a Talleres en Córdoba) no encendió ninguna alarma, pero originó una autocrítica en el análisis del propio entrenador y dejó flotando un mandato que apunta a recuperarse ya mismo, con el respaldo del hincha velezano y contra un adversario de primerísima línea. El Gringo, a diferencia de Coudet, no confirma nunca los once hasta un rato antes del partido... ¿Almada o Barreal de titular?

Está claro lo que quieren. Falta que, cuando la pelota ruede, Vélez y Racing expongan argumentos sólidos en procura de un éxito que los cobije y los impulse.

Chacho lo ve “muy físico y complicado”

Después de dos empates en cero, uno con eliminación en penales por Copa Argentina y el otro en el debut ante Unión por Superliga, el técnico Eduardo Coudet espera que esta noche en Liniers empiecen a aparecer los goles de su equipo y el verdadero Racing campeón de la Superliga. "Estoy muy contento con el mercado de pases que hicimos. Solo nos resta trabajar y poner a los que estén de la mejor forma. Los jugadores nuevos que llegaron se tienen que ir adaptando a una nueva forma de trabajo. No es algo que nos ocurre a nosotros solamente, sino que le sucede a todos los equipos del fútbol argentino", dijo. Con relación a Vélez, rival de esta noche, Coudet analizó: "Seguramente tendremos por delante un partido muy físico y complicado en Liniers. Lo preparamos de la mejor manera posible y estamos confiados en que podremos hacer un buen trabajo".

