Vélez repuntó en el complemento y arrancó con el pie derecho

Luca Orellano, capitalizando un error de la defensa marplatense a los 18 minutos del segundo tiempo, y Lucas Janson, culminando una gran maniobra colectiva a los 27, le dieron la victoria al Fortín, que el próximo martes visitará a Rosario Central.

Para el conjunto marplatense fue un golpe duro. No hizo un mal partido pero se mostró poco contundente en los últimos metros y volvió a la Ciudad Feliz con las manos vacías. El miércoles recibirá a Boca Juniors en busca de revancha inmediata.

Impreciso y con pocas llegadas a los arcos resultó el segmento inicial. Se esperaba más de Vélez, por su condición de local y porque, a priori, tiene jugadores de mayor jerarquía que el elenco marplatense. Sin embargo, durante la primera media hora se vio superado por el Tiburón.

Al Fortín le costó salir con claridad y elaborar fútbol en la mitad de la cancha. Sintió sin duda la falta de Thiago Almada, no tuvo conductor. Luca Orellano, tirado por la franja derecha, no fue desequilibrante. Agustín Bouzat se lesionó rápido y cuando salió, al paraguayo José Florentín le costó entrar en ritmo. Y Lucas Pratto casi no recibía la pelota.

Por eso la iniciativa fue de Aldosivi, un equipo bien parado de atrás para adelante que atacó con rapidez una vez que recuperó el balón. El equipo orientado por Martín Palermo tuvo en el colombiano Edwin Mosquera a un jugador desequilibrante por el flanco izquierdo. Pero el Tiburón resolvió mal de tres cuartos de cancha en adelante, apenas llegó con dos remates de fuera del área de Leandro Maciel que se fueron muy altos.

Vélez reaccionó en los quince minutos finales, cuando Pratto pudo hacerse de la pelota. A los 30, el Oso recibió por izquierda, habilitó a Lucas Janson y éste dejó solo a Nicolás Garayalde, pero el volante remató al cuerpo de José Devecchi que sacó al córner.

Y sobre el filo del tiempo reglamentario el equipo de Liniers volvió a estar cerca cuando Pratto tomó el balón en la medialuna del área y sacó un disparo a media altura que otra vez rechazó al córner el arquero del conjunto marplatense.

El inicio de la parte complementaria fue parecido al del primer tiempo, pero con el correr de los minutos Vélez fue ganando protagonismo. Estuvieron cerca Matías de los Santos, con un cabezazo que sacó Devecchi, y un más activo Orellano, quien desbordó por derecha pero definió desviado frente al arquero visitante.

Hasta que sobre los 18 llegó el alivio. Un centro pasado desde la izquierda no pudo ser rechazado por los zagueros visitantes y la pelota le quedó servida a Orellano, que, completamente solo, esta vez no falló y venció la resistencia de Devecchi con un zurdazo bajo.

Pudo empatarlo Mosquera dos minutos más tarde, pero su derechazo fue rechazado primero por Lucas Hoyos y luego por Lautaro Giannetti. Sin embargo, con más espacios, Vélez empezó a ser más peligroso y a los 27 liquidó el pleito.

Una combinación en la que tomaron parte varios futbolistas concluyó con un bombazo de Janson que dejó sin chance a Devecchi para poner el -20 sobre los 27. Después Aldosivi tuvo alguna chance para descontar, pero volvió a fallar, como toda la noche, y terminó festejando el elenco de Liniers.

Fue un triunfo discreto, no obstante, en el que el conjunto de Pellegrino no mostró gran cosa. Sólo queda para destacar la clase que mantiene Lucas Pratto, que cada vez que toma la pelota y le dan un metro genera una situación de riesgo.

Aldosivi, equipo en el que volvió a las canchas Santiago Silva, está bastante verde. Deberá trabajar bastante Palermo, sobre todo en la definición, un aspecto que conoce bien y en el que fue un especialista dentro del campo de juego.