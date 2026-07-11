Video: el cabezazo top de Alexis Mac Allister para abrir el marcador ante Suiza

El mediocampista ganó en el área tras un córner ejecutado por Messi y puso el 1 a 0 para la Selección a los 10 minutos del primer tiempo del duelo de cuartos de final del Mundial.
Alexis Mac Allister ganó en el área, cabeceó al segundo palo y abrió temprano el marcador para la Selección Argentina ante Suiza, cuando el encuentro apenas comenzaba a encontrar su ritmo. El volante apareció en el área y definió junto al palo derecho de Kobel para poner el 1-0 a los 10 minutos del primer tiempo.
Argentina había comenzado el partido con algunas imprecisiones en la mitad de la cancha, pero logró romper la defensa suiza en la primera jugada en la que pudo enlazar varios pases consecutivos. La acción terminó con un córner luego de un remate del propio Mac Allister que se desvió en un defensor. Tras un primer envío rechazado por la defensa europea, Lionel Messi volvió a meter la pelota al área chica y el mediocampista del Liverpool se anticipó a los centrales para conectar un cabezazo preciso que se metió cerca del ángulo.
En la previa del encuentro, Lionel Scaloni y el cuerpo técnico habían destacado las fortalezas de Suiza y los aspectos que Argentina debía aprovechar para lastimar al rival. En ese sentido, la jugada del gol volvió a poner en escena el trabajo de Walter Samuel, uno de los encargados de las acciones de pelota parada. Tras el cabezazo de Alexis Mac Allister, la transmisión oficial enfocó a Scaloni celebrando el 1-0 mientras señalaba y elogiaba a Samuel, en un gesto que pareció reconocer su participación en la preparación de la jugada.
De esta manera, la Selección Argentina consiguió una ventaja temprana que le da mayor tranquilidad para manejar el desarrollo del encuentro. Con el resultado a favor, el equipo de Scaloni queda mejor posicionado para buscar la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, donde espera Inglaterra tras eliminar a Noruega en tiempo extra.
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