Video: el cabezazo top de Alexis Mac Allister para abrir el marcador ante Suiza

¡CÓMO GANÓ! El cabezazo de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina vs. Suiza.



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En la previa del encuentro, Lionel Scaloni y el cuerpo técnico habían destacado las fortalezas de Suiza y los aspectos que Argentina debía aprovechar para lastimar al rival. En ese sentido, la jugada del gol volvió a poner en escena el trabajo de Walter Samuel, uno de los encargados de las acciones de pelota parada. Tras el cabezazo de Alexis Mac Allister, la transmisión oficial enfocó a Scaloni celebrando el 1-0 mientras señalaba y elogiaba a Samuel, en un gesto que pareció reconocer su participación en la preparación de la jugada.