Gallardo no levantará el pie del acelerador en 2019

Las declaraciones y lecturas que suele hacer el Muñeco Gallardo si no son tal cual las dice pegan en el palo. Ayer, en conferencia de prensa previa al cotejo ante el Kashima Antlers nipón, el técnico dijo: “En 2019 van a ver al mismo insoportable de los últimos años. Con más canas, más ojeras, esperando seguir creciendo como DT y gestionando buenos grupos de jugadores y buenas personas”. Mientras que refiriéndose a los nombres con los que va a contar en su plantel, teniendo en cuenta que el Pity Martínez se irá a la MLS y de seguro llegarán importantes ofertas por algunos nombres, sumado a que la edad comienza a patearle en contra a Jonatan Maidana y Leonardo Ponzio, el DT explicó que cuando comience la pretemporada: “El 6 de enero volvemos y no hay mucho tiempo. Tendremos 10 días para descansar, recuperar pilas y volver a empezar. No debemos conformarnos. Lo que está claro es que a partir de ese día, el que esté con resaca de lo conseguido no empezará jugando. Así fue siempre y ellos lo entienden”.

Y para finalizar Gallardo cerró: “Siempre queda algo más. Queremos ver si podemos sostenernos en la competencia tras un logro tan importante. Se nos viene un semestre con mucha carga de partidos para jugar en los primeros meses y hay que prepararse. No es fácil competir y sostenerse. Es un gran desafío”.