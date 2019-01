Gallardo y sus gustos siguen siendo de interés general

Los últimos casos en los que el Muñeco mostró interés en un jugador tuvieron terceros en discordia. En el último mercado de pases, tras la partida de Marcelo Saracchi, desde el Monumental fueron a buscar un lateral por izquierda. El primer nombre apuntado fue el del uruguayo Lucas Olaza, pero Boca se metió en el medio y el hombre de Talleres terminó eligiendo al eterno rival. Previo a eso el DT de River, empapado de fútbol uruguayo, puso sus ojos sobre Diego Polenta. El zaguero también figuró en la órbita de otras instituciones locales, aunque finalmente siguió jugando en la competencia charrúa. Otro caso, pero que tuvo final feliz para los de Núñez, fue el de Franco Armani. Si bien se lo buscó en distintos semestres, finalmente a comienzos de 2018 llegó a La Banda. Y ahora la historia se repite pero con Matías Suárez y desde los pasillos del Cilindro de Avellaneda curiosamente lo buscan.

En Belgrano cruzaban los dedos para que no sea cierto, aunque finalmente una noche llegó el llamado de Gallardo a Suárez. “Hola Mati, te habla Marcelo, buen año. Me gustaría sumarte al nuevo River”, le dijo el mejor DT de América, según el diario uruguayo El País, al artillero. Y ayer en un coqueto café cerca del Monumental hubo una reunión entre el representante de Suárez y gente de River. Tras casi una hora de charla mediante mensaje de texto del deportista hubo pulgar hacia arriba para firmar por tres temporadas y la oferta rondaría los 3 millones de dólares. Ahora en el Pirata aguardan por un mail membretado con una oferta formal. Diego Osella, DT del Pirata, habló con el delantero horas antes de que se cocine prácticamente todo y dijo: “Matías me dijo que el llamado de Gallardo existió. Es movilizante que te llame Marcelo y está bien que le demuestre interés”.

River parece tener todo cocinado pero Jorge Franceschi, pope de Belgrano, reconoció que hubo un llamado de Racing y el mismo Blanco no dudó en confesar: “Nos interesa Matías Suárez, es un jugador del agrado del cuerpo técnico y nuestro”. Esta historia se repite y se definirá el lunes.