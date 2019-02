“Ganas y compañerismo”, los pilares de Argentino

El conjunto de Pedro Monzón logró su tercer triunfo al hilo y con intensidad en ataque, puesto que pudo marcar tres goles o más, y en este sentido el defensor Elías Martínez dio cuenta de los matices en los que se apoyaron: “Nos basamos en lo que venimos haciendo desde los anteriores partidos. Sacrificio, ganas y compañerismo son los pilares de todo esto. Gracias a los aspectos positivos sacamos adelante los partidos contra el Porve y Merlo, además de ser contundentes ante Barracas. Entra más seguido la pelota”.

En diálogo con El Quilmeño, el ex River planteó que en los últimos encuentros el Mate logró destaparse debido a varios factores, con goles que antes no llegaban y agregó: “Los volantes están más acertados al arco, las que no entraban ahora sí. Eso es genial y hay que aprovechar el momento que tienen los volantes ofensivos y los delanteros”.

En tanto, se avecina el cotejo ante un durísimo Luján, que siempre le dio batalla al Mate en La Basílica, así que sobre el tema indicó: “Presentará dificultad como todos, y más en su cancha, donde se fortalece. Ya estamos pensando en Luján, y allí trataremos de hacer nuestro juego y de sacar un resultado positivo, que nos mantenga expectantes”.