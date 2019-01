Gellert, un etenido que s el nuevo arrepentido

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que durante su paso por los tribunales federales de Comodoro Py Gellert realizó un aporte considerado trascendente por la fiscalía pero remarcaron que para convertirse en arrepentido el imputado deberá esperar la homologación del acuerdo por parte del juez de la causa.

Gellert está acusado de haber integrado la asociación ilícita de la causa de los cuadernos y haber realizado maniobras de lavado de dinero en nombre del fallecido Muñoz: se le imputa haber intervenido en la compra de 15 propiedades en Miami y Nueva York, a través de sociedades radicadas fuera de la Argentina.

Gellert es primo de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, e hijo de Blanca Blanco, ex diputada nacional y ex esposa del ex Gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta. Además está casado con la mexicana Perla Puente Resendez con la que administró las sociedades investigadas en esta causa.

Los investigadores del caso sospechan que Gellert prestó su nombre para ocultar el origen y el destino de unos 70 millones de dólares presuntamente lavados por Muñoz y su viuda.