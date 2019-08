El 16 de agosto de 2018 la Legislatura porteña sancionó la Ley 5.999, que le exige a los comercios que elaboran y venden productos para celíacos, una oblea de certificación y la capacitación de sus empleados, fundamentalmente para que no exista lo denominado “contaminación cruzada”.

Aunque esta medida beneficia a una porción importante de la población, un año de su aprobación todavía no fue reglamentada. El problema es que la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargada de regular la norma y verificar que se cumplan los artículos a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, no realiza los controles.

Desde la AGC sostienen que "la ley tiene fallas" y que "así como está no hay forma de reglamentarla", aunque afirman que se hará en las próximas semanas.

“Con la falta de reglamentación de la ley se mantiene una situación social de exclusión, porque los celíacos no pueden acceder a restaurantes donde tengan una alimentación segura", afirma Fernando Bertani, presidente de Celíacos Buenos Aires, a POPULAR.

“Hay cientos de situaciones en las cuales no pueden salir con el tupper a la calle. Necesitan que en los lugares haya una idoneidad certificada de que saben cómo manejarse ante la presencia de una persona celíaca. Y la ley 5.999 de celiaquía la garantiza", explicó Bertani.

La ley puntualmente prevé que los lugares que ofrezcan menú sin TACC estén debidamente certificados. Además, la norma establece que los comercios debidamente registrados puedan elaborar sus propios platos sin TACC (trigo, avena, cebada, centeno) u ofrecer en su carta alimentos aptos pre-elaborados por otros establecimientos.

Se destaca que la adhesión a la ley es voluntaria por parte de los comercios, pero de hacerlo existirían medidas de “incentivo y promoción” similares a las que tienen Pymes y demás emprendedores de la ciudad.

El autor de la ley, el legislador porteño del GEN, Sergio Abrevaya, opinó que “es increíble que haya pasado un año y todavía no exista reglamentación de esta Ley; lo mejor para garantizar que no haya contaminación cruzada es un sistema que certifique que cada restaurante que quiere vender un menú celíaco pueda asegurar que no exista tal contaminación y que plato llegue a la mesa en condiciones óptimas requeridas”.

Sobre esa misma línea precisó que para que ello ocurra, es necesaria “una reglamentación efectiva del Ejecutivo” dado que “los celíacos lo necesitan de forma urgente”.

Cabe destacar que en Argentina hay más de 400 mil diagnosticados y cada vez son más a quienes se les detecta la enfermedad. En los niños, las estadísticas oficiales llegan a 1 caso cada 79. Si bien es cada vez es más común que personas adultas identifiquen su cuadro, por cada persona diagnosticada, hay 8 que todavía no lo saben.

Recién en 2011 y a través de la Ley N° 26.588, fue declarada de interés nacional la atención médica de la enfermedad celíaca, al igual que la investigación clínica y epidemiológica. La Ley establece que, entre otros ítems, se deben rotular los productos que son libres de gluten, y compromete al Estado a difundir y estudiar sobre la enfermedad celíaca para lograr un diagnóstico más temprano.