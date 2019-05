Aeroparque sin taxis por el precio impuesto por el Gobierno

"Se habían comprometido a hacer una variación en los tótems. Le iban a poner un 'factor de congestión' que no se cumplió. Hay diferencias demasiado grandes y absurdas", manifestó Sergio, uno de los taxistas en diálogo con C5N.

ADEMÁS:

"Como descubrimos que el sistema funciona mal y el aumento no se hizo como correspondía. Hasta que no venga un representante de la Secretaría o el Ministerio o apaguen el sistema no vamos a levantar pasajeros", detalló.

El Índice se trata de una evolución en el cálculo de la tarifa en la que en el costo final del viaje se tiene en cuenta el impacto de la congestión en calle.

Al respecto, la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad ejemplificó: "Si el destino final es cerca de la zona de Obelisco y este se encuentra afectado por una obra, el valor del viaje es un poco mayor al tener en cuenta el desvío".