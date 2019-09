Al 90% de los nenes, la AUH no les alcanza para comer

"Lo que se percibe mensualmente de la AUH (80%) sólo supera la canasta para los casos de niños de 0 y 1 años y en el caso de adolescentes de 17 años sólo cubre del 41% al 55% de la misma", resaltó el informe realizado por el Centro de Economía Política (CEPA).

En base a datos del último censo, surge que esos bebés representan al 10,4% de los menores de 18, con lo cual "el 90% de los niños, niñas y adolescentes no tiene cubiertas sus necesidades de alimentación por el ingreso mensual de AUH", postuló el relevamiento.

Por otra parte, resaltó: "Puede observarse que dados los mayores requerimientos nutricionales de los adolescentes varones, la brecha con la AUH para un varón de 17 años es de $3.224, mientras que para una mujer de la misma edad es menor ($1.814), aunque también resulta significativa".

"Si se analiza el poder de compra de la AUH en términos de la Canasta Básica Alimentaria por adulto equivalente, surge que no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de los niños, niñas y adolescentes a partir de los 2 años. Por las características del pago de la AUH, las beneficiarias (en femenino, dado que el 98% de los titulares son mujeres) cobran el 80% de la asignación de manera mensual, es decir, un total de $2.121 sobre $2.652 y que el 20% restante lo reciben a fin de año tras la presentación de la libreta que certifica los datos del adulto responsable, la situación educativa y los controles de salud", alertaron los autores del texto.

En ese sentido, consideraron que "en un contexto de aumento del desempleo y caída del poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios, quienes típicamente generan las 'changas' que emplean a los sectores de bajos ingresos, la insuficiencia de la AUH en términos alimentarios se vuelve un problema significativamente más acuciante y estos hogares pasan a depender casi exclusivamente de estas transferencias que representan el único ingreso estable del hogar".

"Debe observarse que la canasta alimentaria no incluye otros bienes también básicos e indispensables, como pañales en los bebés de 0 a 2 años; los elementos de gestión menstrual en las adolescentes a partir de los 11 o 12 años; o los elementos de la canasta escolar para los niños, niñas y adolescentes", advirtieron desde CEPA.

Y postularon: "Vale recordar que el endeudamiento acumulado de las beneficiarias y los beneficiarios de AUH se incrementó sensiblemente. A junio de 2019, se tomó deuda sobre el 81% de los beneficios abonados . En el período previo este guarismo alcanzaba 42%, es decir, que casi se duplicó entre períodos".

No obstante, los analistas reconocieron un elemento positivo entre las medidas de Cambiemos hacia la asignación. "Se debe reconocer durante la gestión actual la ampliación del beneficio para los hijos de monotributistas", confiaron, aunque aclararon: "Esto no redundó en un aumento significativo de la cantidad de beneficiarios dada la no actualización de las categorías más bajas de monotributo. Entre marzo 2016 y marzo 2019 sólo hubo un 3,58% de aumento en la cantidad de beneficiarios".