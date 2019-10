Alertan por presencia de asbesto en el Lenguas Vivas

En una conferencia de prensa en la puerta de la escuela, ubicada en Carlos Pellegrini 1515, la comunidad educativa solicitó al gobierno porteño que les garantice que es segura la asistencia al lugar y pidieron una reunión con la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña.

"Retiraron una caldera que tenía este material, pero las certificaciones no aparecen. Nadie vio el operativo, para quitar el asbesto se usan trajes especiales y se aísla el lugar. No queremos generar miedo, pero no sabemos si se retiró correctamente", dijo María Josefina Suárez, una mamá del nivel primario.

"El asbesto es muy peligroso. Para su manipulación requiere seguir ciertos protocolos. Pedimos que nos entreguen los certificados de que se hizo correctamente, queremos que nos garanticen que podemos venir tranquilos a la escuela", agregó la docente Carla Bertotti.

Este mineral es el mismo que se encontró en las formaciones de las línea B del subte porteño por la cual se difundió el miércoles que Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) demandó al Metro de Madrid por la venta "ilícita" de los vagones con asbesto, un material cancerígeno, y pidió un resarcimiento de 15 millones de euros.

"Hace dos años que venimos denunciando la presencia de este material cancerígeno en el subte", aseguró en la conferencia de prensa Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados, también presente en el Lenguas Vivas.

"Ese mineral está por todos lados. Desde que se prohibió en Argentina en 2001 hubo negligencia de las autoridades sobre el reemplazo del asbesto. Había que buscarlo y reemplazarlo antes", aseveró.

El 11 de octubre, el GCBA llamó a licitación para desmontar el material en doce escuelas. La adjudicación se calcula que estará para diciembre y los trabajos se iniciarían en enero de 2020.

"Volvimos a clase después de las vacaciones de invierno y nadie nos informó que se había manipulado ese material", aseguró Camila, vocera del centro de estudiantes del Lenguas Vivas.

Desde el gobierno porteño aseguraron que el retiro del asbesto se llevó a cabo bajo protocolos por ser un material peligroso y que continuarán los trabajos en el receso estival.

En enero deberán realizarse "todos los trabajos de remoción de absestos en instalaciones de las escuelas designadas", aseguró la Dirección General de Mantenimiento Escolar en un escrito dirigido a la comunidad del Lenguas Vivas.

"Las tareas implican una gran complejidad, por lo que el número de escuelas a intervenir en cada etapa no puede superar doce edificios", agregaron y precisaron que se harán cinco tomas de aire durante todo el proceso para certificar que no hay material en el aire.

Además del Lenguas Vivas, las escuelas afectadas son la de Recuperación 1, Adultos 6 French y Beruti, 14 Provincia de San Luis, Instituto Bernasconi que incluye a Jardín de Infantes Integral 10, 3 Dr. Juan Ángel Golfarini, 2 Rafael Bielsa, 1 Carlos Saavedra, 13 Presbítero Alberti, Jardín de Infantes 2/19, 8 Provincia de San Juan y Jardín de Infantes 4/7.

Completan la lista la Escuela para Adultos 5 Armada Argentina, Centro Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros 21, la Escuela 5 Armada Argentina y Jardín de Infantes Integral 6/21, Curso Vocacional de Folklore 4 y de Danza y Expresión Corporal Infantil 4, la Escuela 2 Domingo Faustino Sarmiento y Jardín de Infantes 4/1 Cinco Esquinas, Escuela 3 Primera Junta, Adultos 4 Presidente Arturo Illia y Escuela 8 Arturo Mateo Bas.