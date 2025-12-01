Calendario de ANSES: las fechas de pagos de diciembre para jubilados y todas las prestaciones

ANSES publicó el calendario completo de pagos de diciembre para jubilados, pensionados, titulares de AUH, SUAF y PNC, con fechas confirmadas por terminación de DNI.
El calendario de pagos de ANSES para diciembre ya está confirmado y ordenado por terminación de DNI, con fechas específicas para jubilados, pensionados y titulares de AUH y SUAF, con la salvedad de que el 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, lo que genera un fin de semana largo y obliga a la Agencia Nacional a ajustar su agenda de pagos.
En este mes de diciembre corresponde un aumento por movilidad del 2,34 %, el pago del bono extraordinario de $70.000 y el correspondiente aguinaldo, lo que lleva la jubilación mínima total estimada a $581.319,38, mientras que para quienes cobran por encima de este monto, se aplican aumento y aguinaldo, aunque sin bono extra.
A continuación, las fechas oficiales según cada prestación:
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
Jubilados con haberes superiores al mínimo
Pensiones no contributivas
AUH y SUAF
