Calendario de ANSES: las fechas de pagos de diciembre para jubilados y todas las prestaciones

ANSES publicó el calendario completo de pagos de diciembre para jubilados, pensionados, titulares de AUH, SUAF y PNC, con fechas confirmadas por terminación de DNI.

El calendario de pagos de ANSES para diciembre ya está confirmado y ordenado por terminación de DNI, con fechas específicas para jubilados, pensionados y titulares de AUH y SUAF, con la salvedad de que el 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, lo que genera un fin de semana largo y obliga a la Agencia Nacional a ajustar su agenda de pagos.

En este mes de diciembre corresponde un aumento por movilidad del 2,34 %, el pago del bono extraordinario de $70.000 y el correspondiente aguinaldo, lo que lleva la jubilación mínima total estimada a $581.319,38, mientras que para quienes cobran por encima de este monto, se aplican aumento y aguinaldo, aunque sin bono extra.

A continuación, las fechas oficiales según cada prestación:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI terminado en 0: martes 9/12
  • DNI terminado en 1: miércoles 10/12
  • DNI terminado en 2 y 3: jueves 11/12
  • DNI terminado en 4 y 5: viernes 12/12
  • DNI terminado en 6 y 7: lunes 15/12
  • DNI terminado en 8 y 9: martes 16/12

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminado en 0 y 1: miércoles 17/12
  • DNI terminado en 2 y 3: jueves 18/12
  • DNI terminado en 4 y 5: viernes 19/12
  • DNI terminado en 6 y 7: lunes 22/12
  • DNI terminado en 8 y 9: martes 23/12

Pensiones no contributivas

  • DNI terminado en 0 y 1: martes 9/12
  • DNI terminado en 2 y 3: miércoles 10/12
  • DNI terminado en 4 y 5: jueves 11/12
  • DNI terminado en 6 y 7: viernes 12/12
  • DNI terminado en 8 y 9: viernes 12/12

AUH y SUAF

  • Cobran en la misma fecha que quienes tienen jubilación mínima: entre el 9 y 16 de diciembre, según la terminación del DNI.

