"Estoy muy dolido, esto me cambió la vida totalmente. No duermo, estoy bajo tratamiento, tuve que evitar la TV, estoy hace un año y medio sin trabajar y sufro ataques de fobia”, contó entre lágrimas.

Bialolenkier, que declaró una hora y media sin interrupciones ante el juez Javier Anzoátegui, aseguró haber probado el equipo y que “si hubiera habido un error, no realizaba el estudio”.

Además, recordó que aquel 6 de febrero de 2018 visitó a la paciente antes del estudio, que “la notó cansada pero en condiciones”, y que Pérez Volpin le comentó que “ya se había hecho alguna vez el estudio” y firmó el consentimiento frente a él.

Cabe destacar que hoy por la mañana el abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, Diego Pirota, había afirmado que no creía que Bialolenkier contaría lo que realmente pasó

"No esperamos nada de su declaración, no creo que cuente lo que realmente sucedió ni que sea relevante en la causa, porque él ya declaró en instrucción y no aportó ningún elemento distinto a lo que escribió en la historia clínica", declaró el abogado a Télam.

Por último Pirota sostuvo que la prueba contra el endoscopista no pudo ser contravertida por sus peritos ni su defensa.

El juicio oral y público por la muerte de la periodista y legisladora porteña, que comenzó el lunes pasado, día en que empezó también la feria judicial, cuenta con 58 testigos que darán sus testimonios en las audiencias.

Luego de la audiencia de hoy, se espera que la próxima se realice el jueves, para cuando está prevista la declaración de una perito pedida por la defensa de Bialolenkier, a lo que seguirá la etapa de alegatos.