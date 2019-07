"No esperamos nada de su declaración, no creo que cuente lo que realmente sucedió ni que sea relevante en la causa, porque él ya declaró en instrucción y no aportó ningún elemento distinto a lo que escribió en la historia clínica", declaró el abogado a Télam.

Pirota sostuvo que la prueba contra el endoscopista no pudo ser contravertida por sus peritos ni su defensa. Se estima que Bialolenkier, quien estaba fuera del país y es acusado por homicidio culposo junto a la anestesista Nélida Puente, asistirá a los tribunales porteños para declarar alrededor del mediodía de hoy.

El endoscopista había sostenido su inocencia en la primera audiencia del juicio, y será indagado hoy junto a otras tres personas, entre ellas cirujanos y peritos solicitados por la querella y la defensa, precisaron fuentes judiciales a Télam.

El juicio oral y público por la muerte de la periodista y legisladora porteña, que comenzó el lunes pasado, día en que empezó también la feria judicial, cuenta con 58 testigos que darán sus testimonios en las audiencias.

Luego de la audiencia de hoy, se espera que la próxima se realice el jueves, para cuando está prevista la declaración de una perito pedida por la defensa de Bialolenkier, a lo que seguirá la etapa de alegatos.