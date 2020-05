Celíacos piden ayuda para obtener sus alimentos

"Es realmente necesario que las políticas públicas nos tengan en cuenta. Con mi hija Josefina tenemos, por ser celíacas, la llamada Tarjeta Verde, que carga 400 pesos por mes desde 2012. Nunca subieron el monto. Sería ideal que se tome la decisión de actualizar esa cifra. También que podamos recibir alimentos sin TACC. Por ejemplo, voy a buscar el bolsón de comida en la escuela de la nena y ningún producto es para nosotras. En la municipalidad me dijeron que desde provincia no llegan los alimentos. El Estado no está pensando en las personas con celiaquismo. Se tiene que corregir", dijo Mariela, en diálogo con Diario Popular.

En el mismo sentido, Mariana Holgado, integrante de la Asociación Celíaca Argentina, explicó que "se viene trabajando con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, con las provincias y también los municipios, durante la pandemia, para tratar de atender los casos que surgen", y precisó que "lamentablemente no hay un censo que nos diga con certeza cuántas personas con celiaquismo hay en el país y dónde se encuentran, aunque se calcula un piso de 50 mil".

"Hay grupos en muchos lugares de Argentina que arman redes de ayuda para asistir a los casos críticos. La realidad es que el aislamiento cortó todo. Primero el problema fue el desabastecimiento de los productos en los comercios, luego se normalizó. Pero apareció el drama de las familias para acceder a los productos, porque se quedaron sin dinero. Ahí lo que hacemos es apoyarnos en el Estado. Se armaron buenos lazos, solidarios", señaló Holgado.

¿Qué es la celiaquía? Es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos. Actualmente, la incidencia es mayor en mujeres, que en varones. La enfermedad permite a las personas vivir sin problemas con tratamiento adecuado, con base justamente en la alimentación.

"Es fundamental que se profundicen las políticas públicas para que lleguen alimentos a las personas con celiaquismo. Necesitamos de Nación, provincias y municipios. A la gente se le complica mucho el costo elevado de los alimentos. Crecieron los pedidos desesperados de ayuda y hay que responder", cerró Hurtado.