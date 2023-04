Colectivos: se reanudó el servicio, pero habrá un nuevo paro de 13 a 16

La medida de fuerza durante la noche del martes y madrugada del miércoles (de 21 a 5) afectó a todas las líneas de colectivos de jurisdicción federal, es decir, la de Ciudad de Buenos Aires, las líneas nacionales, que van desde CABA a provincia y de provincia a CABA, además de los ramales comunales y provinciales.

Es decir, las líneas desde la 1 hasta la 799.

El reclamo exige el pago al gobierno nacional de las actualizaciones comprometidas por las partidas de subsidios, a raíz de los efectos del proceso de inflación que vive el país. Las empresas involucradas emitieron un comunicado, en el que explican las razones de la medida de fuerza.

“Las entidades empresarias del transporte público de pasajeros por automotor que suscriben la presente alertan a la población ante el considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso”, indicaron las cámaras que nuclean al transporte de colectivos.

El documento estaba firmado por CEAP (Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros), CETUBA (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires), CTPBA (Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires), AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor) y CEUTUPBA (Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires).

“Está muy atrasado el cálculo de los costos, que se venían calculando cada seis meses, pero con este nivel de inflación se complica”, explicó Mario Vacca, titular de la Cámara de empresarios del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).

“Hasta el primer trimestre de este año se cobraron los subsidios completos, pero con los cálculos de costos realizados con los precios de agosto de 2022. Si bien en febrero se actualizaron los precios de los costos, con los de diciembre, esa diferencia no se abonó aún hasta la fecha”, señaló Vacca.

Desde la cuenta de Twitter de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) confirmaron que el Ministerio de Transporte hubo un pago correspondiente a subsidios, pero que fue poco representativo.

"Desde el @MindeTransporte informaron que pagaron subsidios, lo cual es cierto. Pero, apenas una parte menor de la deuda (de 31 mil millones bajo a 27 mil millones). No hemos tenido comunicación oficial alguna. Es necesario conversar y entender cual es el panorama (no lo tenemos). Inflación volando al 7% mensual, ajustes tarifarios que se descuentan de subsidios (mal calculados y adeudados). Operativamente no hay forma material de garantizar todos los servicios", expresaron.