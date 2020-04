Desde este lunes, los mayores de 70 años necesitan permiso para salir

La autorización, que alcanza a unos 490 mil personas que viven en Capital Federal, deberá solicitarse a la línea 147 y tendrá validez únicamente para el día otorgado. Contempla excepciones como el cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación.

Luego de la polémica en torno a la medida, que cosechó el respaldo del presidente Alberto Fernández y otros líderes, pero también cuestionamientos de diversos sectores, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó una carta en las redes sociales donde comprendió el "enojo", pero insistió en cuidar a los más grandes.

"Les escribo esta carta a partir de los comentarios que surgieron desde que el viernes 17 de abril anunciamos nuestra intención de reforzar el cuidado a las personas mayores de 70 años. Yo siempre los escucho y esta no es la excepción", comenzó la misiva.

Rodríguez Larreta dijo entender la "frustración e incluso hasta el enojo" que sintieron algunos adultos mayores de la Ciudad, pero aclaró que su intención "no es subestimar ni hacer sentir mal a nadie".

ADEMÁS:

Otros dos muertos y 102 nuevos casos de coronavirus en el país

El Gobierno cree que el país está preparado para 150 mil casos a la vez

"Sin embargo, no puedo negar la realidad: toda la evidencia del mundo muestra que los mayores de 70 son, por lejos, quienes más riesgo de vida tienen. En Europa, 8 de cada 10 fallecidos por el virus son adultos mayores. Y en la Argentina, el promedio de edad de los fallecidos es de 71 años", argumentó.

El mandatario aseguró que "ahora, lo más importante es disminuir al mínimo posible las salidas a la calle y ese el espíritu de la decisión que comunicamos el viernes, porque todos vemos que hoy hay mayor circulación de gente en la calle. Y eso significa mayor riesgo de contagio".

"Puedo entender que la comunicación pública de esta medida no fue clara al mencionar la palabra ‘permiso’. Pero nuestra intención siempre fue, es y será ayudarlos a cuidarse. No buscamos controlarlos ni mucho menos restringir su libertad y su autonomía", sostuvo.

En la misma línea, reconoció que "posiblemente esta sea una de las decisiones más difíciles que me tocó tomar, porque sabía que iba a doler" y expresó: "Incluso algunos me hablaron del costo político que podía tener la medida. Quiero ser claro: en esto no hay especulaciones políticas. Y menos, cuando está en juego la vida de la gente".

"Sé que quedarse en casa es difícil. Pero estamos acá para ayudarlos y asistirlos. Les pido a todos que nos acompañemos. Que la historia no sea cómo nos afectó el coronavirus, sino cómo salimos adelante todos juntos", concluyó el funcionario.

Al repasar los ecos de la medida, el propio Fernández insistió en que "no tomen esto como un agravio o un ataque a la libertad, sino como algo en lo cual el Estado los está apoyando", mientras que, por ejemplo, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, la calificó de "anacrónica" y "absurda" al considerar que la franja de la población que supera los 70 años no tiene una "minusvalía".

Trámite

En cuanto a los pasos para solicitar el permiso, desde hoy los mayores de 70 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires tendrán que comunicarse al 147, donde un operador buscará darle contención telefónica e intentar disuadirlo de salir a la calle, pero, si aún así se mantiene el pedido del permiso, le pedirá el DNI y le dará un código de trámite.

En la vía pública el control tecnológico lo harán agentes a través de celulares con el DNI del adulto, único documento requerido, mientras no habrá multas.

El objetivo es elevar las "barreras de salida" a la calle para la compra de alimentos y medicamentos y plantearles, en cambio, una asistencia de parte de una red de voluntarios que acompaña en este tipo de situación.