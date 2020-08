Y en el segmento de los juguetes, existe una variedad prácticamente infinita y que es acompañada por precios de todo tipo.

Pero también hay un pequeño grupo que tiene valores inaccesibles para la billetera promedio, al ser de colección o ediciones especiales.

A continuación te proponemos un breve repaso por los juguetes más caros que se pueden encontrar en Mercado Libre.

X-WIN

Este ejemplar de la nave de la saga Star Wars está a la venta por la módica suma de… ¡600.000! Eso sí, tiene envío gratis.

El ejemplar es usado. ¿Cuál sería su valor si fuera nuevo?

Moto Matarazzo de juguete

Este singular ejemplar es de chapa litografiada y cuesta $99.000.

Moto de juguete.JPG

Lote de autitos Buby

Esta colección está a la venta por $450.000. La buena noticia: el vendedor tiene publicaciones individuales que son más económicas.

Lote autitos.JPG

El Delorean

Si pensabas que la nave de Star Wars era la más cara, te informamos que otro juguete de una popular saga la supera en precio.

El famoso auto volador de Back To The Future de Hot Toys está a la venta a $760.000. Atención: no tiene entrega inmediata, así que si lo tenés en cuenta para regalo, compralo con anticipación.

Delorean.JPG

Mercedes-Benz a control remoto

Este Mercedes Benz SLS, con licencia de paseo, es un coche de juguete para niños de 3-6 años (o más joven, bajo la supervisión de adultos). Se maneja a control remoto parental de largo alcance de 2.4 Ghz. 2 motores de par Hight, batería recargable de 12V.

Su precio, $ 356.694 , 94.