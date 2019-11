El costo de la Canasta Básica trepó a los 35.647,66 pesos

Se estima que cuando concluya el Gobierno de Mauricio Macri la pobreza rondará el 38% de la población.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el nivel de indigencia, aumentó 2,1% y su costo llegó a los 14.202,26 pesos en el mismo mes.

Según la valoración oficial, la Canasta Básica Total aumentó desde diciembre pasado 39,8% y la Alimentaria 39,3%, por debajo del aumento de precios minoristas en ese período que fue del 42,2%, según el INDEC.

En los últimos doce meses, la CBT aumentó 47,1% y la CBA un 45,9% y ambas se encuentran también por debajo del nivel de inflación en ese período, que fue del 50,5% según el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

También los aumentos en octubre en ambas canastas, contra el mes anterior, estuvieron por debajo de la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que registró en ese mes un 3,3%.

De este modo, una familia compuesta por un matrimonio, que no paga alquiler y tiene dos hijos de seis y ocho años en el Gran Buenos Aires tuvo que contar en septiembre con ingresos por encima de los 35.647,66 pesos para no ser considerada en la pobreza y de 14.202 pesos para no ser calificada como indigente.

Para una familia tipo de tres miembros el costo de la CBT fue en octubre pasado de 28.379 pesos y la alimentaria de 11.306 pesos, mientras que para un hogar compuesto por cinco integrantes la CBT costó en el mismo mes 37.493 pesos y la alimentaria 14.937 pesos.

Para un solo adulto el INDEC estimó el costo de la CBT en 11.536,46 pesos, es decir que debería tener ingresos de 384,5 pesos diarios para no ser pobre.

La Canasta Básica Alimentaria está compuesta por el total de artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un varón adulto, mientras la Canasta Básica Total, incluye estos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.