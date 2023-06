Fracasaron las negociaciones y este martes habrá paro de colectivos

La reunión de este lunes buscaba evitar el paro de actividades por 24 horas anunciado para el martes en los servicios de colectivos de todo el país. En el acta de la reunión, el gremio negó haber recibido algún tipo de compromiso por parte de las autoridades de Transporte, el Estado Nacional y los empresarios.

"El dinero para recuperar los sueldos de los trabajadores no aparece, no surge y no es reconocido por ninguno de los sectores, ni por los empresarios ni por el gobierno", indicó la UTA. "Por ello nos obligan a defendernos con acciones gremiales para conseguirlo ante el silencio de todos los sectores para dar una adecuada respuesta al reclamo salarial", agregó en el documento.

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo se desvalorizan nuestros salarios, como nadie hace nada para reconocernos un incremento salarial, nos llevan a un reclamo que nos reconocen como legítimo. Queremos sostener las fuentes de trabajo, y tenemos claro que nadie hace nada por reconocernos nuestro aumento en el salario, ni los empresarios, ni las autoridades del transporte", subrayó.

uta-tuc-paro.jpg El paro afectaría a "diez millones de usuarios diarios del AMBA y nueve millones en el interior del país".

Dicho reclamo podría afectar a “diez millones de usuarios diarios del AMBA y nueve millones en el interior del país, advirtieron desde la UTA.

¿Qué reclaman los trabajadores? Un nuevo piso salarial en torno a los $400.000, entre otras medidas que intentan paliar los efectos de la inflación.

¿Qué líneas se verán afectadas?

Según la UTA, las empresas “se niegan a acordar un aumento salarial” y, de no acordarse los salarios para el personal representado, en la próxima audiencia del lunes 12 de junio ratificarán un paro de colectivos para el martes 13 por 24 horas a nivel nacional.

Los servicios afectados abarcan a todas las empresas de corta y media distancia de todo el país.

El comunicado de UTA

La Unión Tranviarios Automotor había lanzado la semana pasada un comunicado tras el fracaso de la nueva reunión paritaria, que anticipaba la medida de fuerza que se concretará este martes en todo el territorio nacional.