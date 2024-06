Habrá paro de subtes en las seis líneas y el premetro

Según el documento al que accedió Noticias Argentinas, el sindicato informó que desde de las 17 hasta las 19, las líneas B, E y el premetro no prestarán servicio. En tanto, la D y la H no funcionarán entre las 19 y las 21, mientras que desde las 21 hasta el cierre las líneas A y C se adhieren a la medida de fuerza.

En este sentido, AGTSyP denunció "la actitud antisindical y persecutoria de Emova" contra la organización. El documento resalta que Dellecarbonara fue sancionado por liberar molinetes y permitir que los pajeros viajen gratis durante una protesta.

Además, reclaman por una solución urgente a a la crisis sanitaria de la red por la presencia de asbesto cancerígeno y la situación de precariedad "que convierte al subte en una bomba de tiempo".

La respuesta de Emova

Emova calificó a la medida de fuerza de "injustificada" al tiempo que fundamentó que la Justicia de Trabajo escuchó una petición de la empresa para aplicar una sanción a Dellecarbonara "por llevar adelante acciones indebidas en el marco de su desempeño laboral".

En el comunicado, Emova indicó que el juzgado Nacional de Primera Instancia N73 determinó que la empresa concesionaria se encuentra en condiciones de suspenderlo durante 15 días "por impedir el normal desenvolvimiento de la actividad en distintos sectores del trabajo".

A su vez, explican que los incumplimientos ocurrieron en las estaciones Congreso de Tucumán (D) y Alem (B) en diciembre de 2021, ocasiones en las que se mantuvo abierta la puerta de emergencia con tal de que los usuarios ingresen sin abonar pasaje.

De este modo, sostienen que el metrodelegado desobedeció en varias oportunidades los requerimientos del personal jerárquico para que cese la acción, lo que derivó en la sanción aplicada. "En este caso se requiere un fallo judicial debido a la tutela gremial con la que cuenta el directivo", argumentó Emova.

En esta misma línea, la empresa recalca que las puertas de emergencia son de "vital importancia" en casos de urgencia y por lo tanto su mal uso representa un potencial riesgo para todos los pasajeros. Emova describió que este tipo de violaciones a las normas implica una violación de sus obligaciones como empleado de la compañía lo que habilita a aplicar sanciones disciplinarias (LCT, art. 67).

"Lamentamos que esta medida de fuerza injustificada perjudique a las personas que utilizan el subte y el premetro", concluyó la compañía.