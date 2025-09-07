Incendio en un conventillo de La Boca: murió un hombre en silla de ruedas

El implicado, agregaron a la agencia Noticias Argentinas, había intentado prender fuego el lugar hace una semana.

Por su parte, dos mujeres de 20 y 38 años recibieron oxígeno por inhalación de humo y una tercera víctima fue trasladada al Hospital Argerich por posibilidad de embarazo.

El foco ígneo se desarrolló en un predio de 20 por 60 metros (donde viven unas 13 familias), mientras que en la parte frontal se encuentra un conventillo de 20 por 30 metros.

Bomberos de la Ciudad constataron que las llamas se iniciaron en la planta baja de forma generalizada y las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente a fin de controlar la situación. "Hay mucha chapa, madera y cartón prensado en el lugar y la instalación eléctrica era un desastre. No sabemos qué originó el fuego, pero sí que tomó vida rápido porque había muchas cosas inflamables dentro", había dicho un vecino antes de conocer detalles del hecho.

Embed

En diálogo con la prensa, algunos de los vecinos indicaron que el conventillo carecía de salidas de emergencia, lo que alertó sobre la posibilidad de que algunas personas hubieran quedado atrapadas dentro de la estructura envuelta en llamas.

Cerca de las 9:30, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que se propagara a los edificios linderos.