Rafael Matozo, apoderado del colegio, explicó que el docente se sintió “muy mal” al ver el video aunque continuó dando clases con normalidad y que el alumno que llevó el artefacto lo exhibió y se pudo comprobar que era una “réplica” que no representaba riesgo alguno.

“No hace falta hacer ningún tipo de denuncia porque en el video se puede ver que el docente no percibe lo que está ocurriendo, por lo tanto no se sintió amenazado, de modo tal que no hubo ningún tipo de delito”, explicó Matozo frente a los medios.

ADEMÁS:

Asimismo, Matozo afirmó que la pistola utilizada por los alumnos era de juguete. “Lo confirmaron los chicos apenas se les puso en conocimiento de que la institución está investigando la cuestión. El joven que trajo el juguete lo acerca a la dirección de la escuela y se lo exhibió al vicedirector; al tiempo que su padre confirmó que es un juguete”, agregó.

“La dirección de la escuela impuso la no rematriculación de cuatro alumnos que son los que intervinieron en el video que se viralizó. Esos chicos continuarán en la escuela porque tienen derecho a finalizar el ciclo lectivo. Además se realizarán ciertas estrategias a fin de generar concientización en el curso”, explicó

“Los chicos dicen que fue una broma de mal gusto que tuvo un mal final. No se trata de un delito sino de un acto de indisciplina importante y por otro lado nosotros no nos enteramos apenas se produjo el hecho sino hasta después del receso. Se hizo todo el procedimiento después del 8 de agosto y desde hace unos 15 días se dio la resolución final y el comunicado de las sanciones a los padres”, concluyó el apoderado.