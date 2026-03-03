Luna de Sangre: el eclipse de Luna total que se vio desde Argentina a qué hora termina y los detalles del fenómeno

El evento comenzó a las 05:44 hora Argentina y alcanzó su punto máximo a las 08:04 cuando la Luna quedó completamente inmersa en la umbra terrestre y adquirió su característico tono rojizo Se trata del primer eclipse lunar de 2026 y uno de los más prolongados del año En la Argentina el fenómeno pudo observarse de forma parcial

Minuto a minuto del fenómeno

A las 05 44 se inició el eclipse en el país A las 08:04 se produjo el punto máximo del eclipse total cuando la Luna presentó su tonalidad roja más intensa A las 09: 40 ingresó en la fase parcial final y desde las 10:17 comenzó formalmente esa etapa. El evento astronómico se extenderá hasta aproximadamente las 11:23 en territorio argentino.

Por qué la Luna se vuelve roja

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural Esta alineación solo puede producirse durante la Luna llena

La sombra terrestre se compone de dos zonas la penumbra donde la luz solar llega de forma parcial y la umbra donde la luz directa queda completamente bloqueada En un eclipse total la Luna ingresa por completo en la umbra y adquiere su tono rojizo debido a la dispersión de Rayleigh

Según explica la NASA las longitudes de onda más cortas como el azul y el violeta se dispersan en la atmósfera terrestre mientras que las más largas correspondientes a los tonos rojos y anaranjados se refractan hacia la superficie lunar Es como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se proyectaran al mismo tiempo sobre la Luna

La tonalidad final puede variar según el estado de la atmósfera La presencia de polvo cenizas volcánicas o contaminación puede intensificar o atenuar el color que puede ir desde un rojo brillante hasta un naranja apagado o incluso un marrón oscuro

Dónde y cómo se pudo observar

El eclipse fue visible en todas sus fases en el este de Asia Australia Nueva Zelanda gran parte del Océano Pacífico y el oeste de América del Norte y América Central

En sectores de Sudamérica incluida la Argentina la observación fue parcial mientras que en gran parte de Europa y África el fenómeno fue limitado o directamente no visible debido al horario

Una de las principales ventajas de los eclipses lunares es que pueden contemplarse a simple vista sin protección ocular especial Solo se requiere un cielo despejado y de ser posible alejarse de la contaminación lumínica También fue posible seguir transmisiones en vivo en caso de que las condiciones climáticas impidieran su observación directa