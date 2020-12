Navidad: Consejos de seguridad y bienestar para animales

Diario Popular quiere ayudar para que toda la familia disfrute las fiestas y para eso te daremos algunos consejos para saber cómo cuidar a tu perro o gato en Navidad.

- Ponerle una chapa identificadora

Aunque este ‘documento’ para tus queridos animales debería estar presente en cualquier época del año, es fundamental que lo tenga para las fiestas, cuando son más proclives a escaparse del hogar debido al miedo.

- No atarlo

Te recomendamos que no los ates en medio del jardín para evitar que se escape. Su ansiedad y estrés aumentarán la fuerza del animal, y puede lastimarse con la soga o correa.

- Dejar que se esconda

Los animales buscan refugio en ciertos lugares cuando están asustados; puede ser en el baño, debajo de la cama o de la mesa, a tus pies o en su colchón.

Es recomendable que no lo retes ni castigues si decide hacer algo diferente a lo habitual. En su afán por protegerse puede subirse al sofá o incluso romper un objeto.

- Ponerle música

Si el perro o gato se queda solo en casa en estas fiestas navideñas, trata de acondicionar lo mejor posible el ambiente donde pasará varias horas sin compañía. Por ejemplo, ponerle algo de música instrumental o dejarle la televisión encendida.

También dejarle comida y agua lo más cerca posible, y no te olvides de sus juguetes y objetos preferidos. De esta forma, no se sentirá tan incómodo, se entretendrá un rato y no le faltará nutrientes ni hidratación.

- Jugar con él

Una buena idea para que el animal se duerma toda la noche de Navidad es cansarlo. Para eso, te recomendamos que te tomes el tiempo entre tantos preparativos y juegues un poco con él.

Lo importante es que la mascota descargue todas las energías y tenga bastante sueño. Así, aunque esté algo asustado por los fuegos artificiales, el cansancio le vencerá.