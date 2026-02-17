Puerto Madryn: intensa búsqueda de una joven de 23 años desaparecida haciendo buceo

prefectura-busqueda-joven-puerto-madryn Continúa la búsqueda de la joven de 23 años desaparecida en Puerto Madryn.

El incidente ocurrió durante un "bautismo de buceo" organizado por la empresa Freediving Patagonia. Según los informes, el grupo estaba compuesto por cuatro personas, pero al finalizar la práctica, solo tres regresaron a la superficie. La alarma se activó de inmediato al notar la ausencia de Sofía, lo que dio inicio a un operativo que incluyó a nadadores de rescate, guardacostas y buzos especializados de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental con base en Puerto Madryn.

A pesar del intenso despliegue de la Prefectura Naval en la zona de Punta Cuevas, el rastrillaje aún no arrojó resultados positivos y el caso ya está en manos de la Justicia.

Mientras la búsqueda continúa, la polémica estalló por las denuncias de negligencia. Leo, el novio de la joven, utilizó sus redes sociales para contar la situación: "Lamentablemente tuvimos un accidente debajo del agua y no le encontramos desde ayer. Quiero encontrarla. La Prefectura no tuvo rápida acción y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de la escuela de Madryn", escribió con desesperación en sus historias de Instagram.

chica-desaparecida-alta-mar Uno de los posteos de Leo, el novio de la joven desaparecida.

Además, se supo que los otros tres integrantes del contingente de 33, 26 y 37 años, debieron ser internados en el Hospital Andrés Ísola; dos de ellos permanecen en cámara hiperbárica debido a problemas de descompresión tras un ascenso que, aparentemente, fue de emergencia.

La investigación judicial ahora pone la lupa sobre la operadora. Según trascendió, la empresa no formaría parte de la Asociación de Operadoras de Buceo de Puerto Madryn, lo que genera dudas sobre sus habilitaciones y los protocolos seguidos. Expertos en la actividad remarcaron que en el buceo deportivo nunca se debe bajar solo y que siempre debe haber un control estricto de la velocidad de ascenso. Mientras los familiares de Sofía viajan hacia Chubut, la comunidad de Madryn continúa esperando un nuevo parte oficial.