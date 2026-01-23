Punta del Este: buscan intensamente a un argentino que salió al mar en una moto de agua

La alerta se dio alrededor de las 20, cuando se perdió contacto con el hombre. De inmediato, la Prefectura del Puerto de Punta del Este activó un amplio operativo de búsqueda y rescate por tierra, mar y aire.

Según informó Cadena del Mar, el hombre fue identificado como Daniel Crisci, quien había salido al mar a bordo de una moto de agua amarilla. Al no regresar, se dio aviso a las autoridades, que desplegaron dos embarcaciones por mar y dos aeronaves de la Aviación Naval para el rastreo aéreo.

Además, se utilizan drones para la búsqueda nocturna y se sumó una embarcación proveniente de Rocha. Las tareas continúan de manera coordinada en toda la zona del balneario, mientras se mantienen las condiciones de alerta.

Otros episodios recientes con turistas argentinos

En los últimos días se registraron otros hechos protagonizados por turistas argentinos en Punta del Este. La semana pasada, un hombre de 50 años fue internado tras sufrir un fuerte golpe provocado por una ola en la playa Zorba, en la parada 5 de la Playa Brava, una zona frecuentada por surfistas.

Desde el municipio de Maldonado informaron que el rescate fue realizado por la Brigada de Guardavidas, que brindó los primeros auxilios hasta la llegada de una unidad de emergencia. El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde se le diagnosticó una posible lesión cervical, y las autoridades advirtieron sobre los riesgos del intenso oleaje.

Además, el fin de semana pasado, una mujer argentina se volvió viral tras protagonizar un violento episodio de tránsito en la zona de Los Muergos y calle 20. Molesta por los bocinazos de otro conductor, descendió de su vehículo y lo amenazó con un bate de béisbol, una escena que fue grabada y difundida en redes sociales.