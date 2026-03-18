Se podrá discutir una multa sin necesidad de pagarla previamente

Los primeros criterios judiciales “ya empiezan a reflejar este enfoque”, dijo Biglieri, y puso como ejemplo un fallo reciente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, la cual “admitió que una empresa pudiera discutir una multa vinculada a aportes, sin haberla pagado previamente, aplicando el nuevo criterio de la Ley Bases”.

La reforma "introduce un criterio más coherente con la naturaleza de las multas y con una idea básica de justicia: que toda sanción pueda ser discutida en condiciones razonables. No altera las reglas de fondo, pero mejora la forma en que esas reglas se aplican", dijo Biglieri.