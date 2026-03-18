Se podrá discutir una multa sin necesidad de pagarla previamente

la Cámara Federal de la Seguridad Social, admitió que una empresa pudiera discutir una multa vinculada a aportes, sin haberla pagado previamente,
En Argentina rigió una regla poco clara y discutible: frente a una multa del Estado en la que primero había que pagar y después recién se podía discutir., algo que en términos jurídicos, este criterio se conoce como “solve et repete”, pero que en los hechos, implicaba que el acceso a la Justicia quedaba condicionado a cumplir previamente con la sanción.
Sin embargo, a partir de la modificación introducida por la Ley Bases “cambia ese esquema” y las sanciones administrativas —como multas o penalidades económicas— pueden ser revisadas judicialmente sin necesidad de pago previo.
Esta modificación “No es solo un ajuste técnico: supone remover una condición que, en muchos casos, funcionaba como un límite concreto al derecho de defensa”, destacó Alberto Biglieri, abogado. Profesor Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires.
Para el letrado, este cambio “también obliga a ordenar una distinción que en el sistema venía desdibujada. No es lo mismo una obligación tributaria que una sanción”. Mientras que los impuestos están destinados a financiar el funcionamiento del Estado —educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura—, las multas, en cambio, tienen otra finalidad: buscan corregir conductas y asegurar el cumplimiento de normas.
Los primeros criterios judiciales “ya empiezan a reflejar este enfoque”, dijo Biglieri, y puso como ejemplo un fallo reciente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, la cual “admitió que una empresa pudiera discutir una multa vinculada a aportes, sin haberla pagado previamente, aplicando el nuevo criterio de la Ley Bases”.
La reforma "introduce un criterio más coherente con la naturaleza de las multas y con una idea básica de justicia: que toda sanción pueda ser discutida en condiciones razonables. No altera las reglas de fondo, pero mejora la forma en que esas reglas se aplican", dijo Biglieri.
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