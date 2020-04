"Sin ayuda, la mitad de los jardines no va a sobrevivir"

"La primera semana, nosotros podíamos ir a trabajar. De hecho, teníamos que ir y hacer turnos sin la presencia de los chicos, para hacer un trabajo no presencial con ellos. Luego, de un jueves a un viernes, nos dijeron que no vayamos más, que la cuarentena era total, y con las cosas que teníamos en casa armamos una plataforma en Facebook, en donde todos los días las maestras hacen actividades para los chicos", comenzó Álvarez, en referencia al jardín Motrichicos (DGEGP Nº 172).

Y continuó: "El conflicto comenzó en abril. Lo que restó de marzo, como los papás habían pagado la cuota, estuvimos trabajando con la presencia de los chicos en Facebook, hasta que llegó el primero de abril, cuando tuvieron que pagar la segunda cuota. Algunos pudieron, menos de la mitad, y el resto empezó a manifestar sus inconvenientes".

De esta manera, precisó que el establecimiento educativo -que en diciembre cumplirá 20 años- se encuentra "como el 100% de las PyMEs, ya que yo pagué los sueldos del mes de abril, pero no pudimos pagar ningún aporte, solamente el sueldo en sí y hoy nos encontramos con la problemática que desde el gobierno nos dicen que no podemos echar empleados, pero tampoco nos garantiza cómo hacer para ganar las cuotas".

Por este motivo, expresó que, con relación a la poca estabilidad del sector, "lo único que nos salva es que no pagamos alquiler y, cuando regresemos, van a ser tantos los jardines que fundieron que los chicos van a tener que venir al nuestro".

"La mitad de los jardines no van a sobrevivir, hay muchos que pagan alquileres", advirtió la docente, que en su caso puntual resaltó: "La contadora que tenemos se está ocupando del tema. Según ella, todavía no están en vigencia las ayudas que íbamos a tener la PyMEs".

Asistencia

"Actualmente, nosotros no recibimos ninguna ayuda. No creo que podamos sostener esto mucho más", contó la dueña del jardín, quien agregó: "Hay muchos padres que no saben si van a poder pagar la próxima cuota. El presidente prácticamente no nombra a los jardines, sólo menciona a los niveles primario y secundario".

Asimismo, lamentó que hoy "no se piensa en el jardín maternal como diferente al resto de la educación, porque tiene características distintas en cuanto a la cantidad y edad de los niños", en tanto que solicitó que le gustaría "ver la forma de que en Presidencia existamos los jardines".

"La escolaridad de los chicos es un todo y un jardín maternal no tiene nada que ver con un primario o secundario. No tenemos ayuda de nadie ni subvención en lo más mínimo, hay escuelas que tienen esa ayuda y no están preocupados en cómo pagar los salarios", sentenció Álvarez sobre la problemática.

Y planteó: "Si la escuela primaria no empieza hasta julio, no creo que a ningún directivo le preocupe, porque todos los padres, salvo los que realmente no puedan pagar, van a hacer el esfuerzo para que sus hijos no pierdan el año. En el caso de los jardines maternales, si no empiezan las clases antes de julio y no pagan los salarios, se van a fundir todos, va a ser un rubro que no va a existir más".