Situación extrema en Adopciones Quilmes

Graciela Ibarra, presidenta del hogar, aseguró a El Quilmeño que "la situación llegó al límite". "No tenemos para alimentarlos ni para pagar la veterinaria. Y esto no es ni para victimizarnos ni para que la gente se solidarice. Cerramos las puertas porque no damos abasto", apuntó con mucha tristeza. "Debemos 200 mil pesos de alimentos y más de 400 mil a la veterinaria. Cada día de internación cuesta 4500", agregó.

El momento que transita el país a nivel económico no ayuda para nada y entiende también que "la gente se cansa de colaborar" más allá de los asociados y quienes envían dinero por transferencia bancaria o mediante Mercado Pago. "Los que trabajamos acá perdimos muchísima plata. Yo soy jubilada y cobro la mínima. No soy millonaria. En mi casa tengo más de 20 perros", indicó. En Adopciones Quilmes, trabajan en total once personas: una contadora, ocho empleados que cobran un sueldo, dos serenos y tres directivos que manejan el refugio.

Como complemento de lo señalado, Ibarra explicó que si "un perro está judicializado, lo mandan para acá. Y recién ahora, muy dignamente, vamos a recibir un subsidio que ronda en los doscientos mil pesos".

El hogar cuenta actualmente con 650 animales en distintos sectores. Dentro de un canil, según el tamaño, pueden entrar hasta cuatro perros. Por otro lado se encuentra el espacio de los gatos, lugar en el cual ocurrió un grave siniestro el año pasado que dejó un saldo de 16 felinos fallecidos y otros 14 que se escaparon.

"El incendio fue intencional. Tenemos ubicados a quiénes lo provocaron, pero los que los conocen no se animaron a testificar", marcó. A raíz de eso, decidieron poner personal de seguridad para custodiar e impedir todo tipo de hecho vandálico que pudiesen ocasionar los mismos u otras personas.

La presidenta del sitio de resguardo animal criticó no haber recibido demasiada ayuda tras dicha situación. "Sólo nos dieron diez chapas, cinco tirantes y 20 litros de agua", remarcó.

Por último, explicó cuál es el proceso para adoptar una mascota. "Nosotros tenemos en Instagram fotos de todos los animales con un número de teléfono. Allí uno elige y se contacta con el refugio. Después hay que llenar un formulario y vemos si está capacitado para adoptar, con la obligación de castrarlo antes del año. Obvio que hay una tendencia con los que son de raza, pero todos dan el mismo amor", cerró.

Para ayudar

Para contactarte con los responsables, adoptar un perro o un gato, donar dinero, alimentos o simplemente compartir su lucha, podés encontrarlos en Instagram o Facebook como @adopcionesquilmes.