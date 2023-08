Tuvieron que operar con "luz de celulares" en el Durand

"Se usaron los dos únicos quirófanos que había en el séptimo piso del hospital, ayer (por el miércoles) lamentablemente se cortó la luz, están instalando grupo electrónico y las luces de emergencia no andan, estuvimos operando con las luces de los celulares, nada más", explicó un trabajador instrumentista del Hospital Durand.

En cuanto a la situación explicó que "fue muy estresante todo, casi desesperados, porque ambas operaciones había que hacerlas sí o sí. Tuvimos que usar la luz de nuestros celulares, las mesas de anestesia tiene baterías propias. Fue una chotada trabajar así... Los dos pacientes atendidos -y que están en buen estado de salud- fueron operados de una próstata y una hernia".

Luis Ortiz, delegado gremial de los trabajadores por ATE-Salud en el Hospital Durand, confirmó el hecho y afirmó: "hace dos semanas que (el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez) Larreta no da solución a los trabajadores de los hospitales públicos. En realidad así nos tiene desde hace años".

"Puntualmente en el Durand, el Gobierno y sus funcionarios no da soluciones a las más de 80 cirugías postergadas por el cierre del quirófano central, producto de la pérdida de gases tóxicos, dónde las empresas privadas a cargo del mantenimiento, no cumplen con los pliegos de contrato y el Estado no cumple con el rol de control en estas empresas", remarcó.

Por último, Ortiz reclamó al Gobierno porteño "inversión y aumento del presupuesto para las distintas áreas de la salud de los Hospitales de la Ciudad, más presupuesto para que se pueda garantizar los servicios y la seguridad para los pacientes y para los trabajadores de la salud".