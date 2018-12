Gianella Neyra podría sumarse a las denunciantes

Laura Ubfal contó que Gianella Neyra fue otra de las víctimas de Darthés en el año 2004, cuando protagonizaban juntos Culpable de este amor (Telefe). Por ahora la actriz no habló pero en su cuenta de Twitter, compartió un mensaje que podría dar indicios de que próximamente romperá el silencio. “Estoy en proceso... hay cosas para aprender y hay cosas que reprogramar. Hay cosas que soy y no quiero ser. Hay cosas que aún no soy y quiero serlo. Hay cosas que soy y aún no sé, pero estoy buscando saber. Estoy en reconstrucción, pero he estado en demolición“, es la frase de Ron Israel compartida por la actriz peruana.