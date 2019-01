Giani aseguró que están “más firmes entre líneas”

El Principito habló del presente del equipo con FMQ y destacó: “Las ganas están y el laburo se está haciendo, sabemos lo que nos estamos jugando. Cuando arranquemos tenemos que ser más conscientes de eso”.

En relación al trabajo de Leonardo Lemos, dijo: “De a poco vamos encontrando su idea, el que decide dónde hace falta refuerzos o algo nuevo es él. Sacamos cosas muy positivas del trabajo reciente y de los últimos dos partidos del semestre pasado. Creo que ahora estamos más firmes entre líneas, mejor parados atrás, presionando de otra manera. En 2018 especulábamos más y últimamente creo que hemos mejorado ese aspecto, con muy poco tiempo que llevábamos de labor”.

Giani señaló que no tuvo muchas oportunidades con el DT anterior, Marcelo Fuentes y que la experiencia se toma con los minutos en cancha: “La idea de un DT tiene que ser afianzada jugando y en ese momento no pude plasmarlo. En los entrenamientos es una cosa y en los partidos es otra. Es muy difícil si no sos titular, porque el partido te marca la pauta de las correcciones. Reconozco que me bajoneé en ese momento, por no tener tantos minutos. Por entonces, pensé que iba a tener más chances, ya que me había sentido bien en la pretemporada”.