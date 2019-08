Gonzalo, el menor de sus hijos de su matrimonio con el empresario Enrique Capozzolo, se casó en abril pasado y ahora le dio la feliz noticia a su madre, de que se convertirá en abuela.

"Mis hijos no me dejan hablar", contó con cierta reserva la ex modelo y conductora porque Gonzalo mismo le pidió que resguarde cierta privacidad. Aunque algo había adelantado en el ciclo matinal de El Trece el pasado 23 de julio: "Mi hijo llegó de Barcelona ayer y me dio una gran noticia personal", había anticipado sin dar más detalles.

"Si llego a ser abuela quisiera serlo de una nena, porque tuve tres hijos varones y fui una madre tremenda. A mis hijos los crié yo porque mi marido viajaba. Fui demasiado exigente", contó la modelo y actríz, que tiene 66 años.