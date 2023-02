Bancarios ratificaron el paro de 24 horas para este jueves

"Es el segundo mes que vamos a cobrar lo mismo que en diciembre. La paciencia tiene un límite", aseguró el dirigente sindical.

"Hemos estado conversando pero claramente todo se entorpece cuando llegamos a los números y el sector empresarial dice que no puede aunque sí podría hacerlo", opinó al término de la cuarta audiencia en la cartera que comanda la ministra Raquel Olmos.

Por esa razón las actividades se paralizarán durante 24 horas para el jueves 23 de febrero y anticipó que si el sector empresario no hace caso al reclamo, el gremio se reunirá “para intensificar las medidas”. “Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar”, remarcó Palazzo.

El gremio conducido por Palazzo precisó que el sector patronal propuso un "aumento salarial de 55% en tres tramos hasta el mes de noviembre, con revisión dentro del último trimestre del año, o antes en caso de que cambien las condiciones macroeconómicas del país”. El sindicato consideró insuficiente la oferta y la rechazó.

23/02 PARO NACIONAL BANCARIO

"La propuesta desconoce el mandato del presidente de la Nación, quien claramente manifestó que los sueldos deben superar a la inflación", señaló La Bancaria en un comunicado de prensa.

Palazzo sostuvo que "más allá del porcentaje, la forma de pago de 5 a 7 pagos es lo que hace que se rechace la propuesta". "Con la perspectiva de inflación que se estima, en siete meses perderíamos con la inflación", explicó.

"El trabajador no solo no puede ahorrar sino que además va atrás de los productos. Cuando viene es para compensar lo que ya pagaste", detalló.

"En el lapso de un año, los bancos incrementaron entre un 60 y 189 por ciento los paquetes para los usuarios de servicios en dos y tres veces. ¿Por qué les parece mucho que pidamos el 60 por ciento como piso o un tratamiento similar a lo que le cobran a los clientes?", sostuvo.