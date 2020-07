Los Químicos van al paro

La negociación entre la cámara y el gremio debe seguirse de cerca ya que se trata de la producción de bienes y servicios esenciales.

Para entenderlo hay que tomar en cuenta que el sector Químico y Petroquímico es uno de los rubros esenciales que nunca cesó de trabajar en el contexto de la pandemia. Debido a su importancia en la obtención de materias primas y productos de uso diario las fábricas permanecieron abiertas y sus trabajadores activos durante toda la cuarentena, siendo unas de las pocas actividades industriales que no registró caídas. En las actuales negociaciones paritarias el gremio SPIQyP junto con la federación FATIQyP reclaman el cumplimiento de acuerdos previos y una actualización acorde con la realidad de los trabajadores y el sector. En tanto la cámara empresarial se mantiene firme amparándose en el contexto de emergencia para oponerse al reclamo. Para el gremio no hay razones de peso que avalen la postura empresaria debido a que no hubo impacto en la actividad del sector y por el contrario hubo un enorme esfuerzo y riesgo de los trabajadores en sostener la producción en el actual contexto sanitario.