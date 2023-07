Un sector adelantó el paro de colectivos: qué líneas están afectadas

La medida de fuerza incluirá a todos los colectivos del grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor S. A.), que es el más crítico de la gestión del secretario general del sindicato, Roberto Fernández.

El grupo DOTA es dueño de 180 líneas de colectivo. En la región del AMBA, las afectadas serán: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 20 - 21 -23 - 24 - 25 - 28 - 31 - 44 - 50 - 51 - 56 - 57 - 74 - 76 - 79 - 84 - 91 - 99 - 101 - 106 - 107 - 108 - 117 - 130 - 135 - 146 - 150 - 161 - 164 - 168 - 177 y 188-256 - 263 - 271 - 299 - 370 - 384 - 385 - 388 - 403 - 405 - 421 - 429 - 435 - 503- 514- 520 y 570.

La UTA disidente acusó al gremialista de “negociar sus salarios a la baja” e “imponer una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas”.

En el escrito difundido desde la organización, señalaron: “Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires donde ya Fernández no sólo no consigue firmar un acuerdo - luego de prometer que si no conseguía un acuerdo salarial se iría del gremio- sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado”.

El paro de colectivos nocturno afecta a miles de estudiantes. Nuevo paro de colectivos.

La UTA ratifica el paro

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, ratificó el paro de colectivos que comenzará esta medianoche y se extenderá por 24 horas en el sector de corta y media distancia, mientras que desde el Ministerio de Transporte se informó que esta semana se abonaron 27 millones de pesos a las empresas del sector, un monto "suficiente para pagar los aumentos salariales", según fuentes oficiales.

"En la empresa que no pague lo que se acordó, desde esta noche no saldremos a trabajar y no habrá servicios. Estamos esperando que las empresas paguen todo lo acordado, sino no saldremos a partir de las 0 horas de mañana", dijo Fernández.

No obstante, el dirigente gremial aclaró: "Si los empresarios (de los colectivos) no pagan hoy, hay paro. En la empresa que se paga, se sale a trabajar y el que no paga, no saldrá a tomar servicio".

Por su parte, las cinco cámaras de transporte automotor del AMBA respondieron -a través de un documento difundido en las redes sociales- que las escalas salariales dispuestas por los ministerios de Transporte y de Trabajo de la Nación "no están homologadas y son ilegítimas".

"La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector", sostiene el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Ese texto lleva las firmas de las cámaras Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap); Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba) y Aaeta.

Las empresas advirtieron que las "compensaciones" que reciben del Estado, "a excepción de los costos salariales", están calculadas "a precios de diciembre del 2022".