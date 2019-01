Más allá del anhelo que tiene junto al resto de sus compañeros y del compromiso que adquirió de cumplir con su contrato, el oriundo de Gualeguay no saca la mira del alrededor y prefirió bajarle los decibeles a la candidatura del Halcón: “Todos pensamos cautamente, en el fútbol hay que estar siempre muy atento, con los ojos bien abiertos, para que nadie te saque o te desenfoque de los objetivos. Hablamos mucho con el psicólogo y con el coaching, y en mi caso Guillermo Marino me ha mejorado en lo futbolístico y personal, me abrió la mente, me hizo ver las cosas de otra manera”.

El jugador entrerriano admitió que en la mentalidad de los jugadores del Defe, en estos tiempos, influye mucho el trabajo del cuerpo técnico y agregó, en diálogo con Gol de Vestuario: “Hasta el último minuto de entrenamiento dan su energía positiva. El grupo también ayuda mucho, te lleva a eso, porque somos muy profesionales. Tus compañeros no te dejan relajarte y ellos mismos te piden dar el máximo. Hay un hambre terrible y queremos triunfar en el fútbol, con mentalidad ganadora hasta cuando hacemos fútbol reducido. La calidad humana lo es todo. Es un buen conjunto, tirando todos para el mismo lado”.

Martínez no quiere ni que le hablen de un mote de campeón y al respecto destacó: “No perdamos la humildad, debemos trabajar muy duro para cada partido, con esa paciencia y tranquilidad, después se verá para que estamos. Ahora no podemos pensar en eso”.

También dio lugar al análisis de la pretemporada y expresó: “Sirvió para ganar tiempo y potenciarnos, fue muy buena, cada día resultó positivo”.

Por último, cerró con su ilusión de algún día jugar en la Selección: “Creo que es el sueño de todos, ojalá pueda hacerlo, Voy a tratar de hacer todo lo posible para ser convocado y cumplir mi anhelo. Uno tiene que trabajar todos los días para su equipo y luego si todo va bien, llegará lo de la Selección”.