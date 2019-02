Zárate habló con El Quilmeño y dio cuenta de su gran presente, al señalar: “Estoy muy bien y además feliz, sabiendo que se tiene que mejorar siempre. Trato de mirar a los más grandes para seguir aprendiendo y de disfrutar este momento al máximo”.

Más allá de querer sacarse la espina de esta caída, el volante enfatizó que contra el Porve no será un partido de seis puntos, pero sí tendrá un valor muy grande: “Hay que ganar como sea para levantar cabeza, y igual de importante que todos los que nos quedan por delante”.

El veinteañero remarcó la importancia del plantel y cuerpo técnico en su formación, la cual da frutos a diario en el Mate: “Tanto Pedro Monzón como todos sus colaboradores y mis compañeros me dan confianza, lo cual genera tranquilidad cada vez que me toca jugar. Mi tarea consiste en aportar mi granito de arena, para que al equipo le vaya bien y yo pueda seguir tomando experiencia”.

El próximo encuentro del Mate será en La Barranca frente a El Porvenir el domingo, y allí el conjunto criollo buscará recomponerse de la cuestionada derrota frente a Ituzaingó por 1 a 0, donde Argentino mereció mucho más.

Por último, valoró los esfuerzos del Mate pese a no haber ganado todavía las dos fechas de este año en la C: “Se trabaja muy bien en todos los sentidos, hicimos una pretemporada muy buena y creo que tenemos todo para este domingo arrancar por el camino de la Victoria. Nos está faltando concretar las situaciones que creamos y mantener el arco en cero, pero no tengo dudas que lo vamos a lograr”.

El joven futbolista llegó hace varios años al Mate y cumplió con creces su etapa en inferiores, hasta que le llegó su momento de pegar el salto al primer equipo, con buen nivel, sin decaer.

LLeva tres partidos como titular y en ocho ingresó desde el banco, así que en los pibes el Moncho tiene mucho más que respaldo.