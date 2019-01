Herrera: “Les regalamos todo el primer tiempo”

El rival hizo poco para quedarse con una unidad, o al Mate le faltó efectividad. Eso se debate en La Barranca. “Creamos las situaciones, pero no las concretamos y eso da mucha bronca”, manifestó el defensor del elenco criollo.

E n Argentino de Quilmes quedó la bronca por el empate contra Central Córdoba de Rosario 1 a 1, ya que el rival no descolló en La Barranca y el Mate hizo todos los méritos para ganarlo. Pero como en el fútbol no hay merecimientos y los resultados apuran, el defensor Nicolás Herrera hizo su análisis en diálogo con El Quilmeño y detalló: “Creo que le regalamos todo el primer tiempo, así y todo tuvimos chances y hasta hicimos el gol. Ya en el segundo salimos a jugarlo como se debía, creamos las situaciones, pero no las concretamos y eso da mucha bronca”.