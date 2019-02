Hicieron falta las lluvias para apagar tanto calor

Asimismo, el fresco llegará en las primeras horas de mañana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una mínima de 18 grados, que subirá de a poco a una máxima de 25, en una jornada en la que se prevé una mejora del clima y nubosidad variable que se hará presente a partir de la tarde.

Pero no todo fue color de rosa en Buenos Aires, ya que la jornada de ayer en Mar del Plata comenzó con intensas lluvias que provocaron el anegamiento de calles, caída de árboles y ramas, y cortes de energía eléctrica en algunos barrios, mientras la municipalidad recomendó a los vecinos salir de sus casas solo si es necesario.

“Teniendo en cuenta que sigue vigente el alerta y que cayeron 46 milímetros de agua, Defensa Civil recomienda que se tomen los recaudos necesarios, no salir de sus casas si no tienen algún trámite o urgencia, y sujetar elementos que puedan desprenderse y lastimar a peatones”, indicó la Municipalidad de General Pueyrredón, la cual informó, además, que no hay evacuados.

Rodrigo Goncalvez, a cargo de Defensa Civil, detalló que “la incesante caída de agua” que comenzó en las últimas horas, de la mano de una intensa actividad eléctrica, “se acopió en las calles”, por lo que “en varias zonas de la ciudad, ya cubría parte de sus veredas”.

De esta manera, el funcionario afirmó que hubo llamados de vecinos por ramas y árboles caídos, a lo que se estaba trabajando para removerlos. A su vez, los intensos chaparrones dejaron a varios barrios marplatenses sin luz, aunque desde la Empresa de Electricidad del Atlántico (Edea) dejaron en claro que se iba a restablecer el servicio en las próximas horas.

En el caso de La Plata, otro de los principales afectados, la fuertes lluvias acompañadas de intensas ráfagas de viento y granizo generaron la caída de más de cien árboles y postes, a la vez que provocó anegamientos en distintos puntos de la ciudad, destrozos en viviendas y cortes de luz en diversos barrios.